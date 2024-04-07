“Вороги відчують”: Сирський та Умєров оцінили можливості нових українських дронів (фото)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустемом Умєровим ознайомилися із новітніми розробками дронів від українських виробників.

Про це йдеться у повідомленні головкома ЗСУ у Facebook.

За його словами, технічні команди постійно працюють над покращенням своїх виробів, які уже тепер застосовують українські військові, а також розвивають стартапи на підставі поставлених завдань “для досягнення тактичних і оперативних цілей”.

“Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі (роз)мінування, дистанційно керованих ударних платформ, та інші розробки, які ми з вами невдовзі ще тільки побачимо у роботі. Відчують їх і наші вороги”, - запевнив Олександр Сирський.

Головком ЗСУ наголосив, що роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема ті, які служать для термінової евакуації поранених. Він також пообіцяв, що бойові роботизовані платформи невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях.

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилося відео, на якому важкий український дрон "Баба-Яга" зі встановленим кулеметом веде вогонь по позиціях окупантів.

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