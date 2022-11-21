"Ворогу точно було невесело": під Мелітополем ЗСУ "хімарснули" базу окупантів

Під Мелітополем через "куріння в непризначеному місці" сталися вибухи.

Під Мелітополем на Запоріжжі ЗСУ "мінуснули" ще одну військову базу окупантів.

Про це повідомив міський голова мелітополя Іван Федоров.

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"Вчора ввечері у тимчасово окупованому селищі Веселому ворогу точно було невесело - зафіксовано 3 потужні вибухи. За уточненою інформацією, рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств. В офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів. Місцеві жителі повідомляють про суттєві руйнування, тож підраховуємо ворожі втрати", - написав він.

Нагадаємо, що у окупованому Мелітополі на Запоріжжі місцеві жителі помітили два КамАЗи, завантажені трупами російських солдат. Вони прямували у бік Криму.

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