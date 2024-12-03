"Ворогу треба захоплення": у ЗСУ заявили, що на Курахівському напрямку триватимуть кровопролитні і важкі бої

Про такі наміри морга стало відомо після того, як загарбники підірвали дамбу у районі Старих Тернів.

Російські загарбники прагнуть захопити Курахове та Курахівське водосховище, щоб створити собі плацдарм для наступу на Покровськ, який вони збираються захоплювати штурмами.

Про це в етері Еспресо заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він заявив, що про такі наміри морга стало відомо після того, як загарбники підірвали дамбу у районі Старих Тернів, очікуючи, що наші оборонні споруди будуть підтоплені, чим полегшать собі їх захоплення.

"На щастя, їм не вдалося підірвати дамбу. Зараз окупанти атакують на південь від Курахівського водосховища, а також населений пункт Константинополь. По північному узбережжю водосховища вони намагаються просунутись. Росіяни хочуть закріпитися хоча б по одному узбережжю водосховища, щоб маючи перед собою достатньо сильну водну перешкоду, сформувати лінію оборони, а частину військ кинути на Покровський напрямок, де росіянам потрібен людський ресурс через втрати у живій силі", - зазначив він.

Крім того, він заявив, що для морга є важливим завданням перекрити дорогу Запоріжжя – Донецьк, оскільки це є логістичний шлях для забезпечення ЗСУ в Кураховому. Тимочко впевнений, що на цьому напрямку очікуються важкі кровопролитні бої.

"Для ворога Покровський напрямок є одним з пріоритетних. Ми поки що не знаємо, чи прибули резерви, про які говорить Головнокомандувач ЗСУ, але це стане зрозуміло з результатів боїв. Ми вступаємо в зимову фазу, зі скороченням світлового дня і погіршенням погодних умов, що перешкоджатиме наступальним військам більше, ніж оборонним. Тому сподіваємось, що до цього часу ЗСУ зможуть утримати частину міста, яку вони контролюють і частину водосховища, яку вдається утримувати", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт повідомив про небезпеку захоплення двох великих міст на Донеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що в бундесвері зробили прогноз щодо розвитку подій під Покровськом.

Читайте також: