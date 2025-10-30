Ворог атакував Черкащину: є пошкодження, виникла пожежа (фото)

Пожежа у будівлі фермерського господарства на Черкащині через атаку 30 жовтня / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Доповнено додатковими матеріалами

Під час російської атаки 30 жовтня у Черкаській області сили ППО збили ворожі цілі. Водночас уламки завдали пошкоджень інфраструктурі Звенигородського району.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За попередніми даними, сили ППО на Черкащині знищили російську ракету та 12 дронів.

Минулося без постраждалих, але пошкоджено інфраструктуру на Звенигородщині. Так, уламки безпілотника пошкодили лінію електропередач, вікна та дахи у щонайменше чотирьох будинках. Окрім того, спалахнула пожежа у будівлі фермерського господарства, яку вже загасили.

Триває обстеження території.

Табурець додав, що через складну ситуацію в енергосистемі країни на Черкащині вранці були запроваджені аварійні відключення світла, але з 9:00 регіон переходить вже на погодинні графіки.

Ліквідація пожежі на Черкащині після атаки 30 жовтня / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Пошкоджений будинок на Черкащині внаслідок атаки 30 жовтня / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Пошкоджений будинок на Черкащині внаслідок атаки 30 жовтня / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Пошкоджений будинок на Черкащині внаслідок атаки 30 жовтня / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російські загарбники влаштували масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Сили ППО працювали у різних куточках держави.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що Росія знову била по енергетичній інфраструктурі України. Гринчук наголосила, що щойно стане можливо, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики готові розпочати роботи з ліквідації наслідків атаки та відновлення живлення.

Через ворожі удари в усій Україні запроваджені графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промисловості.