Ворог атакував Чернігів: під ударом критична інфраструктура, спалахнули пожежі

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

Реклама

У ніч проти 17 квітня російські війська завдали ударів по Чернігову. Під атакою опинилися об’єкти критичної інфраструктури міста.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Унаслідок влучань на місцях спалахнули пожежі. Наразі там працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Реклама

Інформація щодо постраждалих станом на зараз уточнюється.

Атака РФ на Київ 16 квітня — що відомо

Нічний терор з боку РФ спричинив масштабні руйнування та людські втрати у столиці. На цей час відомо про чотирьох загиблих: жертвою атаки стала 12-річна дитина, а також двоє чоловіків і жінка. Рятувальні підрозділи працювали на межі можливостей, деблокуючи мешканців з-під завалів пошкоджених споруд.

Ударна хвиля та влучання не оминули й комерційний сектор — у Києві суттєво постраждав автоцентр, у якому експонували преміальну автомобільну та мототехніку. На території об’єкта також зафіксовано летальні випадки.

Трагічний контекст обстрілу підкреслюють особисті історії містян. Зокрема, киянка Олена Гельвіх, яка 16 квітня святкує 34-річчя, замість святкових привітань зустріла ранок під звуки вибухів у квартирі з вибитим склом. Її емоційна публікація в Threads про зіпсоване свято та реалії життя в столиці отримала значний резонанс у соцмережах.