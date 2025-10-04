Ворог атакував Чернігів: у місті виникли пожежі (відео)

Ворог атакував Чернігів / © Getty Images

У Чернігові в ніч проти 4 жовтня пролунав вибух під час атаки ворожих безпілотників.

Про це інформує Суспільне.

«У Чернігові було чути вибух», — йдеться у повідомленні.

Пізніше очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що внаслідок дронової атаки РФ, виникли пожежі.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові внаслідок російської атаки та знеструмлення міста зупинили роботу більшість котелень. За низкою адрес припинили подавання гарячої води.

Ми раніше інформували, що Чернігів опинився під атакою російських дронів, що призвело до проблем зі світлом у місті.