Укрaїнa
185
1 хв

Ворог атакував Чернігівську області: ДСНС розповіли про наслідки

Унаслідок атак БпЛА на Чернігівщині виникли пожежі та пошкодженням житлових будинків.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Наслідки ворожої атаки

Наслідки ворожої атаки / © ДСНС

У ніч проти 23 грудня російські війська атакували Новгород-Сіверський на прикордонні Чернігівської області ударними безпілотниками.

Про атаку повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов на своїй сторінці у Facebook.

Близько 02:00 ворог застосував кілька БПЛА типу «Гербера». Під обстрілом опинилася цивільна інфраструктура міста. Інформація про наслідки влучань наразі уточнюється.

За даними ДСНС, внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків, об’єктів критичної інфраструктури та цивільних споруд у Новгород-Сіверський і Прилуки районах.

«На окремих локаціях триває ліквідація пожеж. Роботи ускладнюються постійними повітряними тривогами. За попередньою інформацією, наразі постраждалих немає», — додали в ДСНС.

Нагадаємо, російська армія рано-вранці 23 грудня розпочала масовану атаку по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет різних типів. Основною ціллю ворожих ударів стала енергетична інфраструктура. У низці регіонів запроваджені аварійні відключення світла.

