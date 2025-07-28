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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ворог атакував Дніпропетровщину: деталі нічного удару та наслідки (фото)

Над Дніпропетровщиною збили три російських дрони: є поранені — 15-річна дівчинка та 49-річна жінка — та руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Нічна атака на Дніпропетровщину

Нічна атака на Дніпропетровщину / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Вночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною три безпілотники.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, посилаючись на повідомлення Повітряного командування.

Лисак уточнив, що Нікопольщину російська армія атакувала безпілотниками і артилерією. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах.

Постраждали двоє людей — 15-річна дівчинка та 49-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно.

Виникла пожежа. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний і три приватні будинки, три господарські споруди, лінія електропередач.

Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

▪️Бив ворог і по Синельниківщині. FPV-дронами поцілив по Межівській громаді. Понівечені сільськогосподарське підприємство, будівля, що не експлуатується, адмінбудівля, авто. Зайнялася суха трава.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня російські загарбники завдали масованого ракетно-доронового удару по Україні. Ворог застосував крилаті ракети, а також ударні дрони для обстрілу України.

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