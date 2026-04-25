Ворог атакував дронами два великих обласних центра: спалахнула пожежа (відео)

РФ атакувала Дніпро / © unsplash.com

Реклама

Російські загарбники в ніч проти 25 квітня атакували Дніпро ударними безпілотниками, внаслідок чого знялася пожежа.

Про це йдеться у повідомленні кореспондентів ТСН.ua.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали приблизно о півночі, після чого в одному з районів міста зайнялася сильна пожежа.

Реклама

Наразі офіційної інформації щодо пожежі та її наслідків від влади не надходило.

Крім того, ворожі безпілотники атакували Харків, повідомив міський очільник Ігор Терехов.

«Зафіксовано влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Салтівському районі. Станом на зараз — без постраждалих. Деталі зʼясовуємо», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Увечері 24 квітня російські війська масовано атакували Шостку Сумської області ударними безпілотниками.

Реклама

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 25 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.