Ворог атакував дронами Одеську область: стали відомі наслідки (фото)

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Вночі південні райони Одеської області знову зазнали удару ворожих безпілотників. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, постраждалих немає.

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

За його словами, в нічний час ворог здійснив атаку південних територій Одещини за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок обстрілів на одному з об’єктів енергетичної інфраструктури виникла пожежа. Пошкоджено виробничу будівлю та майно підприємства.

Він розповів, що на щастя, обійшлося без жертв та травмованих. Рятувальні служби оперативно ліквідували вогонь, і зараз на місці події продовжують працювати відповідні аварійні та контролюючі служби для оцінки збитків та забезпечення безпеки.

