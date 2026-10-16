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Ворог атакував два обласних центри на заході України: пролунали вибухи
За повідомленнями моніторингових каналів, кілька БпЛА прямували в бік обласних центрів.
У ніч проти 16 жовтня у Луцьку, Рівному та Ковелі пролунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.
За наявною інформацією, у Луцьку вибухи було чутно приблизно о першій годині ночі.
У Рівному звуки вибухів лунали близько опів на першу та перед другою годиною ночі.
Також повідомлялося про вибухи у Ковелі на Волині.
Моніторингові канали інформували про рух кількох ударних безпілотників у напрямку обласних центрів.
Інформація про можливі наслідки атаки, постраждалих і руйнування потребує офіційного підтвердження.
Раніше повідомлялося, що у Луцьку в ніч проти 14 жовтня пролунали вибухи під час атаки російських ударних безпілотників.
Ми раніше інформували, що у Луцьку рятувальники завершили пошукові роботи на місці кривавого російського удару по гуртівні товарів, який забрав життя 6 людей.