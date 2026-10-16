Ворог атакував два обласних центри на заході України: пролунали вибухи

Ворог атакував захід України / © ТСН

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У ніч проти 16 жовтня у Луцьку, Рівному та Ковелі пролунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.

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За наявною інформацією, у Луцьку вибухи було чутно приблизно о першій годині ночі.

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У Рівному звуки вибухів лунали близько опів на першу та перед другою годиною ночі.

Також повідомлялося про вибухи у Ковелі на Волині.

Моніторингові канали інформували про рух кількох ударних безпілотників у напрямку обласних центрів.

Інформація про можливі наслідки атаки, постраждалих і руйнування потребує офіційного підтвердження.

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Раніше повідомлялося, що у Луцьку в ніч проти 14 жовтня пролунали вибухи під час атаки російських ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що у Луцьку рятувальники завершили пошукові роботи на місці кривавого російського удару по гуртівні товарів, який забрав життя 6 людей.

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