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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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104
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Ворог атакував два обласних центри на заході України: пролунали вибухи

За повідомленнями моніторингових каналів, кілька БпЛА прямували в бік обласних центрів.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував захід України

Ворог атакував захід України / © ТСН

У ніч проти 16 жовтня у Луцьку, Рівному та Ковелі пролунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.

За наявною інформацією, у Луцьку вибухи було чутно приблизно о першій годині ночі.

У Рівному звуки вибухів лунали близько опів на першу та перед другою годиною ночі.

Також повідомлялося про вибухи у Ковелі на Волині.

Моніторингові канали інформували про рух кількох ударних безпілотників у напрямку обласних центрів.

Інформація про можливі наслідки атаки, постраждалих і руйнування потребує офіційного підтвердження.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку в ніч проти 14 жовтня пролунали вибухи під час атаки російських ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що у Луцьку рятувальники завершили пошукові роботи на місці кривавого російського удару по гуртівні товарів, який забрав життя 6 людей.

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