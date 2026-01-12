Ворог атакував енергетику Одещини: без світла десятки тисяч людей

Енергетики ДТЕК / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська вкотре атакували енергетичну інфраструктуру в Одеській області. Ворог завдав значних пошкоджень.

Про це повідомили в ДТЕК.

Через російські обстріли по енергетиці на Одещині без світла залишаються 33,5 тис. родин.

Реклама

Пошкодження є суттєвими і для відновлення обладнання потрібен час.

Енергетики області працюють у посиленому режимі для якнайшвидшої ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Одещину в ніч проти 12 січня пошкоджено об’єкт інфраструктури та приватний сектор: один будинок зруйновано, ще чотири понівечено. Через обстріл частина одного з районів залишилася без електропостачання, попередньо відомо про двох постраждалих.

Цієї ж ночі окупанти атакували й Одесу: були пошкоджені об’єкт інфраструктури та житлові будинки. Частина Пересипського району тимчасово залишилася без світла, проте тепло- та водопостачання в місті працюють у штатному режимі.