ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
1 хв

Ворог атакував енергетику Одещини: без світла десятки тисяч людей

У ДТЕК попередили, що на відновлення електроенергії знадобиться чимало часу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Енергетики ДТЕК

Енергетики ДТЕК / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська вкотре атакували енергетичну інфраструктуру в Одеській області. Ворог завдав значних пошкоджень.

Про це повідомили в ДТЕК.

Через російські обстріли по енергетиці на Одещині без світла залишаються 33,5 тис. родин.

Пошкодження є суттєвими і для відновлення обладнання потрібен час.

Енергетики області працюють у посиленому режимі для якнайшвидшої ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Одещину в ніч проти 12 січня пошкоджено об’єкт інфраструктури та приватний сектор: один будинок зруйновано, ще чотири понівечено. Через обстріл частина одного з районів залишилася без електропостачання, попередньо відомо про двох постраждалих.

Цієї ж ночі окупанти атакували й Одесу: були пошкоджені об’єкт інфраструктури та житлові будинки. Частина Пересипського району тимчасово залишилася без світла, проте тепло- та водопостачання в місті працюють у штатному режимі.

Дата публікації
Кількість переглядів
204
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie