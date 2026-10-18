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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ворог атакував енергооб’єкт на заході країни: які наслідки влучання

Внаслідок ранкової атаки ворожих БпЛА на енергооб’єкт у Кременецькому районі частина мешканців залишилася без електропостачання.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Росіяни атакували енергообєкт в Кременецькому районі

Росіяни атакували енергообєкт в Кременецькому районі / © ТСН.ua

Зранку, 18 жовтня, російські безпілотники завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури в Кременецькому районі Тернопільської області.

Про це повідомляє АТ «Тернопільобленерго».

Водночас голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух уточнив, що влучання БпЛА зафіксовано в районі населеного пункту Старий Вишнівець. За його словами, інформації про потерпілих наразі не надходило.

Унаслідок ворожої атаки частина місцевих споживачів залишилася без світла. Наразі на місці влучання працюють енергетики та аварійні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, попереднього дня, 17 жовтня, російські війська декілька разів завдавали ударів по енергетичному об’єкту на Тернопільщині. Через ці обстріли частина жителів Кременецького району була без світла.

Окрім того, у ніч проти 18 жовтня російські війська атакували Вінницьку область, пошкодивши об’єкти критичної інфраструктури. За словами начальниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної, через це в регіоні застосували аварійні відключення світла, а критичні об’єкти перевели на резервні джерела живлення.

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