- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 2 хв
Ворог атакував енергосистему України: що відомо про наслідки та відключення
РФ вночі 22 грудня атакувала енергооб’єкти у п’яти областях України, через що Одещина залишилась без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Цієї ночі російська федерація здійснила масовані атаки на енергооб’єкти у кількох регіонах України — Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях. Внаслідок ударів на ранок 22 грудня частина споживачів, зокрема в Одеській області, залишилась без електропостачання.
Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті, повідомив заступник Міністра енергетики Роман Андарак.
“Різдвяний тиждень розпочався з масованих атак ворога. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, частина споживачів вже заживлена”, — зазначив Андарак під час брифінгу.
Він додав, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, а уряд переглянув перелік об’єктів критичної інфраструктури, що дозволило вивільнити майже 1 ГВт потужності для населення. До 24 грудня енергетичний ресурс буде скерований для зменшення часу відключень електроенергії.
Ситуація з пальним стабільна
Імпорт пального здійснюється через кілька логістичних шляхів — автомобільний, залізничний та морський. Ситуація залишається контрольованою.
Рекомендації для населення
В областях, де застосовуються погодинні відключення, Андарак закликав громадян ощадливо споживати електроенергію, максимально обмежити використання потужних приладів та, за можливості, перенести енергоємні процеси на нічні години після 23:00.
Енергетики та дипломатія
Заступник Міністра привітав працівників енергетичної галузі та дипломатів зі святами, наголосивши на важливості міжнародної підтримки: “Енергетична дипломатія є невід’ємною частиною енергетичного фронту, а енергетична безпека України напряму залежить від солідарності міжнародних партнерів”.
Міністерство енергетики та “Укренерго” наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальні дані про графіки відключень можна перевіряти на офіційних сторінках обленерго у регіонах.
Раніше повідомлялось, що уряд України до Різдва забезпечить перенаправлення до 1 ГВт вивільненої електроенергії на потреби населення.