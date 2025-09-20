Ворог атакував Хмельниччину: в ОВА розповіли про наслідки

Шдидка допомога

Внаслідок ворожої атаки на Хмельниччину загинув чоловік, ще двоє місцевих мешканців отримали медичну допомогу.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Telegram.

" Сьогодні ворог атакував Хмельниччину. Працювали сили ППО. Детальніше про це згодом. З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким.», — написав Тюрін у Телеграмі в середу.

За його словами, двоє місцевих мешканців також звернулися за медичною допомогою, госпіталізація не знадобилася.

Він розповів, що за попередньою інформацією, зруйновано два будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 20 вересня Росія спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники та ракети. Внаслідок російської атаки на Дніпро постраждали 26 людей, у тяжкому стані 55-річний чоловік. Одна людина загинула.