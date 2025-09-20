ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
196
1 хв

Ворог атакував Хмельниччину: в ОВА розповіли про наслідки

Голова ОВА Сергій Тюрін повідомив про загиблого і руйнування після сьогоднішньої атаки.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Шдидка допомога

Шдидка допомога

Внаслідок ворожої атаки на Хмельниччину загинув чоловік, ще двоє місцевих мешканців отримали медичну допомогу.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Telegram.

" Сьогодні ворог атакував Хмельниччину. Працювали сили ППО. Детальніше про це згодом. З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким.», — написав Тюрін у Телеграмі в середу.

За його словами, двоє місцевих мешканців також звернулися за медичною допомогою, госпіталізація не знадобилася.

Він розповів, що за попередньою інформацією, зруйновано два будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 20 вересня Росія спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники та ракети. Внаслідок російської атаки на Дніпро постраждали 26 людей, у тяжкому стані 55-річний чоловік. Одна людина загинула.

196
