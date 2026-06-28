Ворог атакував Київ балістичними ракетами: пролунали вибухи

У Києві пролунали вибухи / © Associated Press

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У Києві в ніч проти 28 червня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» — написав він.

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У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські війська атакували столицю балістичними ракетами, запущеними з території Брянської та Курської областей РФ.

Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала житловий сектор міста Суми модифікованим реактивним БпЛА.

Ми раніше інформували, що внаслідок удару росіян по мікроавтобусу у Нікополі двоє людей загинуло, а серед поранених є дві 12-річні дівчинки.

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