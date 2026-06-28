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Ворог атакував Київ балістичними ракетами: пролунали вибухи
Ворог атакував столицю балістичними ракетами.
У Києві в ніч проти 28 червня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» — написав він.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські війська атакували столицю балістичними ракетами, запущеними з території Брянської та Курської областей РФ.
Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала житловий сектор міста Суми модифікованим реактивним БпЛА.
Ми раніше інформували, що внаслідок удару росіян по мікроавтобусу у Нікополі двоє людей загинуло, а серед поранених є дві 12-річні дівчинки.