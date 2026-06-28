ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Час на прочитання
1 хв

Ворог атакував Київ балістичними ракетами: пролунали вибухи

Ворог атакував столицю балістичними ракетами.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
У Києві пролунали вибухи

У Києві пролунали вибухи / © Associated Press

У Києві в ніч проти 28 червня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» — написав він.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські війська атакували столицю балістичними ракетами, запущеними з території Брянської та Курської областей РФ.

Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала житловий сектор міста Суми модифікованим реактивним БпЛА.

Ми раніше інформували, що внаслідок удару росіян по мікроавтобусу у Нікополі двоє людей загинуло, а серед поранених є дві 12-річні дівчинки.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie