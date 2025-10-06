Ворог атакував Одещину "Шахедами": зафіксовано влучання у промисловий об’єкт

Сара Йоркська завжди любила жити на широку ногу і під час свого шлюбу з принцом Ендрю та після розлучення з ним. Через любов до грошей герцогиня часто потрапляла в скандальні історії, які зрештою зіграли з нею злий жарт. Згадуємо сьогодні найгучніші скандали герцогині, у якої можуть забрати її титул.