Укрaїнa
177
1 хв

Ворог атакував Одещину "Шахедами": зафіксовано влучання у промисловий об’єкт

Зафіксовано влучання по території цивільного промислового об’єкта, на місці виникла пожежа, яку вже ліквідували працівники ДСНС.

Світлана Несчетна
ППО

ППО / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини «Шахедами».

Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація у Telegram.

У ніч проти 6 жовтня російські окупанти вчергове завдали удару по Одещині.

«Незважаючи на активну роботу ППО, зафіксовано влучання по території цивільного промислового об’єкта. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС», — йдеться у повідомленні.

Обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків безпілотників типу Shahed по українській території.

177
