Ворог атакував Одещину "Шахедами": зафіксовано влучання у промисловий об’єкт
Зафіксовано влучання по території цивільного промислового об’єкта, на місці виникла пожежа, яку вже ліквідували працівники ДСНС.
Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини «Шахедами».
Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація у Telegram.
У ніч проти 6 жовтня російські окупанти вчергове завдали удару по Одещині.
«Незважаючи на активну роботу ППО, зафіксовано влучання по території цивільного промислового об’єкта. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС», — йдеться у повідомленні.
Обійшлося без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків безпілотників типу Shahed по українській території.