Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Ворог атакував Одеську область: що опинилося під ударом

В Ізмаїльському районі зафіксовані наслідки нічної атаки російських дронів.

Ірина Лаб'як
Атака російськими дронами

Атака російськими дронами / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у ніч проти 10 вересня атакували дронами Ізмаїльський район Одеської області. Під ворожим ударом опинилися склади та господарська будівля.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Під час російської атаки на Ізмаїльський район під ударом опинилися складські приміщення та господарська будівля. Минулося без загиблих та постраждалих.

На місці працюють усі служби. Вони фіксують наслідки та документують воєнний злочин Росії проти одеського регіону.

Нагадаємо, Росія у ніч проти 10 вересня масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Під час ракетної атаки вибухи гриміли у Житомирській, Вінницькій, Львівській, Івано-Франківській та Київській областях. Ворожі дрони атакували Київ, Львів, Рівне, Луцьк, Вінницю та інші регіони України.

Окрім того, російські дрони довелося збивати у Польщі, куди вони залетіли. Після цього країна скликає екстрене засідання парламенту та Ради національної безпеки, а також оголосила пришвидшений виклик резервістів.

