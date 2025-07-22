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Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками: є пошкодження цивільної інфрастуктури
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Росія 22 липня 2025 року атакувала Одесу ударними безпілотниками.
Про це заявив керівник Одеської ОДА Олег Кіпер у повідомленні у соцмережах.
Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури: палають адміністративна будівля та легкові автівки, у житлових будинках вибиті вікна - влада
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, що раніше армія РФ також масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Загинула одна людина. Загалом руйнування та сильні пожежі через атаку сталися у кількох районах столиці. Зокрема, під ударом опинилася Лук’янівка.