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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками: є пошкодження цивільної інфрастуктури

Інформація щодо постраждалих уточнюється. 

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрони

Дрони / © ТСН.ua

Росія 22 липня 2025 року атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Про це заявив керівник Одеської ОДА Олег Кіпер у повідомленні у соцмережах.

Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури: палають адміністративна будівля та легкові автівки, у житлових будинках вибиті вікна - влада

Інформація щодо постраждалих уточнюється. 

Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, що раніше армія РФ також масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Загинула одна людина. Загалом руйнування та сильні пожежі через атаку сталися у кількох районах столиці. Зокрема, під ударом опинилася Лук’янівка.

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