ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

Ворог атакував Одесу вночі: є постраждалі та пошкодження будівель

Внаслідок нічної атаки РФ по Одесі постраждали щонайменше п’ятеро людей, у місті зафіксовано пошкодження.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Одесу

Атака на Одесу / © Facebook / Сергій Лисак

У ніч проти 16 квітня російські війська атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару, за попередніми даними, постраждали щонайменше п’ятеро людей.

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, у Приморському районі міста зафіксовано пошкодження. Зокрема, вибуховою хвилею вибито вікна у будівлях.

На місцях подій працюють усі відповідні служби. Рятувальники та комунальні бригади ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію щодо руйнувань і постраждалих.

Деталі наразі встановлюються.

Нагадаємо, що раніше у Харкові дрон впав на дорогу: пошкоджено будинки і газогін, є постраждалі.

Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie