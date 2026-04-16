Ворог атакував Одесу вночі: є постраждалі та пошкодження будівель

Атака на Одесу / © Facebook / Сергій Лисак

У ніч проти 16 квітня російські війська атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару, за попередніми даними, постраждали щонайменше п’ятеро людей.

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, у Приморському районі міста зафіксовано пошкодження. Зокрема, вибуховою хвилею вибито вікна у будівлях.

На місцях подій працюють усі відповідні служби. Рятувальники та комунальні бригади ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію щодо руйнувань і постраждалих.

Деталі наразі встановлюються.

