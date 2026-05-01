Ворог атакував Одесу: є пожежі у двох багатоповерхівках (фото)
В Одесі зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки — у будинках виникли пожежі, на місцях працюють екстрені служби.
Російські війська знову завдали удару по Одесі — внаслідок атаки спалахнули пожежі у житлових висотках.
За інформацією начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок атаки загорілася 16-поверхівка. Також є влучання у ще одну висотку — там пожежа спалахнула на 11-му та 12-му поверхах.
На місцях подій працюють усі необхідні екстрені служби. Рятувальники ліквідовують наслідки удару та перевіряють будівлі.
Інформація щодо постраждалих, а також масштабу руйнувань наразі уточнюється.
Нагадаємо, у ніч проти 30 квітня, РФ вкотре масовано атакувала Україну. Найбільше постраждала саме Одеса. Там десятки поранених, руйнування і пожежі.
Того ж дня ворожа армія атакувала Дніпро. Там теж розгорілася сильна пожежа.
У Чернігові також сталися вибухи. Дрони ворога атакували місто, про що повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.