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Ворог атакував підприємство в Україні: є жертви, поранені — людей шукають під руїнами
Удар по підприємству у Ніжині обірвав життя чоловіка та жінки.
Російські окупанти 27 листопада атакували підприємство у Ніжині Чернігівської області. Є загиблі та поранені. Люди ще можуть бути під завалами.
Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.
Внаслідок ворожої атаки у п’ятницю було уражено одне з підприємств Ніжина. За попередніми даними, загинули двоє людей — чоловік і жінка.
Ще четверо людей дістали поранення. Постраждалих госпіталізували, наразі вони отримують необхідну медичну допомогу.
Також є інформація, що під завалами можуть залишатися люди. На місці події працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки та пошуковими роботами.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Просимо мешканців зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним повідомленням», — написав Кодола в Мережі.
Нічна атака на Україну 27 листопада — які наслідки
Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада російські війська атакували інфраструктуру та житлові будинки в дев’яти областях України. Як повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, на Дніпропетровщині обстріляно залізничні станції та вугільні шахти. На Вінниччині та Кіровоградщині під удар потрапили електропідстанції, зокрема залізничні, а в Запоріжжі, на Київщині та Миколаївщині пошкоджено виробничі та складські приміщення цивільного бізнесу. Також через атаку безпілотників в Ізюмі загорівся багатоквартирний будинок і постраждали п’ятеро людей, на Одещині пошкоджено приватний будинок, а на Сумщині — гуртожиток і житловий будинок.