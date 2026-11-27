Дим від роботи ППО / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Російські окупанти 27 листопада атакували підприємство у Ніжині Чернігівської області. Є загиблі та поранені. Люди ще можуть бути під завалами.

Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

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Внаслідок ворожої атаки у п’ятницю було уражено одне з підприємств Ніжина. За попередніми даними, загинули двоє людей — чоловік і жінка.

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Ще четверо людей дістали поранення. Постраждалих госпіталізували, наразі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Також є інформація, що під завалами можуть залишатися люди. На місці події працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки та пошуковими роботами.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Просимо мешканців зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним повідомленням», — написав Кодола в Мережі.

Нічна атака на Україну 27 листопада — які наслідки

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада російські війська атакували інфраструктуру та житлові будинки в дев’яти областях України. Як повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, на Дніпропетровщині обстріляно залізничні станції та вугільні шахти. На Вінниччині та Кіровоградщині під удар потрапили електропідстанції, зокрема залізничні, а в Запоріжжі, на Київщині та Миколаївщині пошкоджено виробничі та складські приміщення цивільного бізнесу. Також через атаку безпілотників в Ізюмі загорівся багатоквартирний будинок і постраждали п’ятеро людей, на Одещині пошкоджено приватний будинок, а на Сумщині — гуртожиток і житловий будинок.

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