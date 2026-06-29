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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
628
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1 хв

Ворог атакував Полтавщину: під ударом опинилися АЗС та підприємство

Через нічну атаку дронів на Полтавську область поранення дістала одна людина.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Атака РФ на Полтавську область

Атака РФ на Полтавську область / © ДСНС

У ніч проти 29 червня російські безпілотники атакували Полтавську область. Під ударом опинилася автозаправна станція у Полтавському районі, внаслідок чого постраждала одна людина. Травмованій особі надають необхідну медичну допомогу.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Також зранку російський безпілотник впав на території підприємства в Миргородському районі. На щастя, постраждалих немає.

Крім того, через атаку сталося часткове знеструмлення у Гадяцькій громаді.

«Через ворожу атаку зафіксовано часткове знеструмлення для споживачів у Гадяцькій громаді. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання», — додав Дяківнич.

Нагадаємо, раніше радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що після українських ударів по логістичних об’єктах окупанти вирішили знищувати прифронтові АЗС.

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Дата публікації
Кількість переглядів
628
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