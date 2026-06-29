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Ворог атакував Полтавщину: під ударом опинилися АЗС та підприємство
Через нічну атаку дронів на Полтавську область поранення дістала одна людина.
У ніч проти 29 червня російські безпілотники атакували Полтавську область. Під ударом опинилася автозаправна станція у Полтавському районі, внаслідок чого постраждала одна людина. Травмованій особі надають необхідну медичну допомогу.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Також зранку російський безпілотник впав на території підприємства в Миргородському районі. На щастя, постраждалих немає.
Крім того, через атаку сталося часткове знеструмлення у Гадяцькій громаді.
«Через ворожу атаку зафіксовано часткове знеструмлення для споживачів у Гадяцькій громаді. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання», — додав Дяківнич.
Нагадаємо, раніше радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що після українських ударів по логістичних об’єктах окупанти вирішили знищувати прифронтові АЗС.