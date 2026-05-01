Ворог атакував портову інфраструктуру Ізмаїльського району: що відомо
Російські війська здійснили повітряний напад на портову інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині — обійшлося без постраждалих.
У ніч проти 1 травня російський противник завдав повітряного удару по території Ізмаїльського району Одеської області. Під атаку потрапила портова інфраструктура.
Про це повідомили в оперативному штабі Ізмаїльської районної державної адміністрації.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих. На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.
Наразі фахівці продовжують уточнювати масштаби руйнувань та інші наслідки атаки.
Раніше ворог атакував Одесу: є пожежі у двох багатоповерхівках