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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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60
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Ворог атакував реактивним БпЛА Сумщину: є важкопоранені

Загарбники застосували реактивний безпілотний літальний апарат.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Сумщину

Ворог атакував Сумщину / © Associated Press

Увечері російські війська завдали удару по Тростянецькій громаді Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, внаслідок атаки ворог влучив в об’єкт цивільної інфраструктури.

Двох поранених чоловіків госпіталізували. Вони зазнали важких травм, однак їхній стан медики оцінюють як стабільний.

Наразі постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу.

Масштаби руйнувань та інші наслідки російського удару ще встановлюються.

Крім того, протягом дня внаслідок російських атак постраждали ще четверо жителів Сумської області. Троє людей дістали поранення у Конотопській громаді, ще одна людина — у Сумській громаді.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини, внаслідок чого загинула одна людина.

Ми раніше інформували, що росіяни масовано атакували Запоріжжя авіабомбами, внаслідок чого загинула людина.

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Дата публікації
Кількість переглядів
60
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