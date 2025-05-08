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Ворог атакував Сумську область: жінку врятували з-під завалів, є загиблий
Після нічного обстрілу Сумщини рятувальники дістали з-під завалів жінку.
Вранці, 8 травня, окупанти завдали авіаударів по Білопільській громаді на Сумщині. Через атаку постраждали житлові будинки — один із них зруйновано повністю, ще три пошкоджені, як і сім господарських будівель.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
«На місце події прибули фахівці ДСНС. Під час обстеження території рятувальники виявили жінку під завалами. Постраждалу обережно деблокували та передали працівникам екстреної медичної допомоги», — йдеться в повідомленні.
Окрім того, у Сумському районі вночі через обстріл виникли три пожежі. Рятувальники ліквідовували вогонь до ранку, проте одна людина загинула.
Нагадаємо, росіяни попри «перемир’я» Путіна атакували Україну.