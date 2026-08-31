Ворог атакував термінал «Нової пошти» в одній з областей: які наслідки

Відбиття атаки російських дронів / © tsn.ua

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Російські війська 31 серпня здійснили чергову атаку на Одеську область, ціллю став термінал «Нової пошти». На місці влучання спалахнула пожежа.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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На Одещині ворог атакував термінал «Нової пошти». Внаслідок удару там спалахнула пожежа, яку вже вдалося ліквідувати.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі на місці події працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські загарбники атакували сортувальні склади «Нової пошти» та виробничий об’єкт у Святопетрівському на Київщині, застосувавши тактику повторних ударів під час гасіння пожежі. Співробітники не постраждали, але депо знищене. Також росіяни скинули чотири КАБи на сортувальний центр у Сумах.

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