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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
736
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1 хв

Ворог атакував термінал «Нової пошти» в одній з областей: які наслідки

Росіяни завдали прицільного удару по інфраструктурі Одещини.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Відбиття атаки російських дронів

Відбиття атаки російських дронів / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська 31 серпня здійснили чергову атаку на Одеську область, ціллю став термінал «Нової пошти». На місці влучання спалахнула пожежа.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На Одещині ворог атакував термінал «Нової пошти». Внаслідок удару там спалахнула пожежа, яку вже вдалося ліквідувати.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі на місці події працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські загарбники атакували сортувальні склади «Нової пошти» та виробничий об’єкт у Святопетрівському на Київщині, застосувавши тактику повторних ударів під час гасіння пожежі. Співробітники не постраждали, але депо знищене. Також росіяни скинули чотири КАБи на сортувальний центр у Сумах.

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