Ворог атакував цивільну інфраструктуру Рівненщини - що відомо
Цієї ночі Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога, внаслідок якої пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Уночі росіяни атакували Рівненську область. Минулося без постраждалих, але є ушкодження цивільної інфраструктури.
Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.
«Рівненщина цієї ночі зазнала повітряної атаки ворога. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали. На жаль, є ушкодження цивільної інфраструктури», — зазначив він.
Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.
Нагадаємо, РФ вдарила по Житомирській області, через що поранень зазнали люди. Також виникли пожежі, гасіння яких ускладнювалося повторними повітряними тривогами.