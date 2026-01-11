ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Ворог атакував цивільну інфраструктуру Рівненщини - що відомо

Цієї ночі Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога, внаслідок якої пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ тероризує українців

РФ тероризує українців / © Associated Press

Уночі росіяни атакували Рівненську область. Минулося без постраждалих, але є ушкодження цивільної інфраструктури.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.

«Рівненщина цієї ночі зазнала повітряної атаки ворога. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали. На жаль, є ушкодження цивільної інфраструктури», — зазначив він.

Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, РФ вдарила по Житомирській області, через що поранень зазнали люди. Також виникли пожежі, гасіння яких ускладнювалося повторними повітряними тривогами.

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie