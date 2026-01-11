Ворог атакував цивільну інфраструктуру Рівненщини - що відомо

РФ тероризує українців / © Associated Press

Уночі росіяни атакували Рівненську область. Минулося без постраждалих, але є ушкодження цивільної інфраструктури.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.

«Рівненщина цієї ночі зазнала повітряної атаки ворога. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали. На жаль, є ушкодження цивільної інфраструктури», — зазначив він.

Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, РФ вдарила по Житомирській області, через що поранень зазнали люди. Також виникли пожежі, гасіння яких ускладнювалося повторними повітряними тривогами.