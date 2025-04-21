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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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17
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Ворог атакував Україну безпілотниками: названа траєкторія руху

Ворог знову вдався до традиційної техніки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 21 квітня 2025 року РФ знову випустила у повітряний простір ударні безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  1. БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південно-західний (Київщина);

  2. БпЛА на Сумщині, курс - південно-західний (Полтавщина);

  3. БпЛА з Луганщини на Харківщину, курс - західний;

  4. БпЛА у північно-східній частині Запорізької області, курс - північно-західний (на Дніпропетровщину).

“ Полтавська область - загроза застосування ударних БпЛА!”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що великоднє "перемир’я" закінчилося, а російський диктатор Володимир Путін не дав наказу для продовження.

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