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Ворог атакував Україну безпілотниками: названа траєкторія руху
Ворог знову вдався до традиційної техніки.
У ніч проти 21 квітня 2025 року РФ знову випустила у повітряний простір ударні безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південно-західний (Київщина);
БпЛА на Сумщині, курс - південно-західний (Полтавщина);
БпЛА з Луганщини на Харківщину, курс - західний;
БпЛА у північно-східній частині Запорізької області, курс - північно-західний (на Дніпропетровщину).
“ Полтавська область - загроза застосування ударних БпЛА!”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що великоднє "перемир’я" закінчилося, а російський диктатор Володимир Путін не дав наказу для продовження.