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Ворог атакував Україну низкою безпілотників: названа траєкторія руху
Ворог не зупиняється в атаках на мирні українські міста.
У ніч проти 24 квітня 2025 року росіяни знову атакували Україну ударними дронами.
Про це інформують у Повітряних Силах ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Оновлення щодо руху "Шахедів":
"Шахеди" у центрі Харківщини — курсом на південь.
Група БпЛА на межі Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей — рухається у напрямку Павлограда.
Кілька груп "Шахедів" у центрі, на півночі, на заході Сумщини — курсом на захід.
"Шахеди" на півночі та заході Полтавщини — у напрямку Черкащини.
Кілька груп БпЛА на півночі та сході Чернігівщини — курсом на південний захід.
БпЛА північніше Черкас — прямують на захід.
БпЛА на межі Київської, Житомирської, Вінницької областей — курсом на захід.
БпЛА на межі Житомирської та Хмельницької областей — курсом на Старокостянтинів.
У більшості українських областей оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, в ніч проти 23 квітня російські безпілотники завдали удару по цивільній інфраструктурі в Подільському та Шевченківському районах Полтави.