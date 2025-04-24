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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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630
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Ворог атакував Україну низкою безпілотників: названа траєкторія руху

Ворог не зупиняється в атаках на мирні українські міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 24 квітня 2025 року росіяни знову атакували Україну ударними дронами.

Про це інформують у Повітряних Силах ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Оновлення щодо руху "Шахедів":

  • "Шахеди" у центрі Харківщини — курсом на південь.

  • Група БпЛА на межі Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей — рухається у напрямку Павлограда.

  • Кілька груп "Шахедів" у центрі, на півночі, на заході Сумщини — курсом на захід.

  • "Шахеди" на півночі та заході Полтавщини — у напрямку Черкащини.

  • Кілька груп БпЛА на півночі та сході Чернігівщини — курсом на південний захід.

  • БпЛА північніше Черкас — прямують на захід.

  • БпЛА на межі Київської, Житомирської, Вінницької областей — курсом на захід.

  • БпЛА на межі Житомирської та Хмельницької областей — курсом на Старокостянтинів.

У більшості українських областей оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, в ніч проти 23 квітня російські безпілотники завдали удару по цивільній інфраструктурі в Подільському та Шевченківському районах Полтави.

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