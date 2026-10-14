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Ворог атакував великий обласний центр на заході України: влада розповіла про наслідки
Наразі інформації про постраждалих не надходило.
У Хмельницькому в ніч проти 14 жовтня внаслідок російської атаки виникла пожежа в одному з житлових будинків.
Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
«Унаслідок російської атаки виникла пожежа в житловому будинку в обласному центрі», — йдеться у повідомленні очільника ОВА.
За словами Тюріна, станом на момент публікації відомостей про постраждалих унаслідок атаки не надходило.
Також повідомляється про значні втрати внаслідок російських атак на логістичний центр компанії «Епіцентр» у Хмельницькому. За наявною інформацією, знищено близько 85% товарів, які зберігалися на складі.
У компанії зазначили, що логістичний центр у Хмельницькому фактично залишався останнім великим складським комплексом мережі, який не зазнав руйнувань після знищення двох інших логістичних центрів у Києві та Київській області.
Зі складу в Хмельницькому товари доставляли до торговельних центрів мережі по Україні. Через атаку компанія зазнала значних збитків не лише внаслідок знищення продукції, а й через порушення логістичних процесів.
«Зі складу в Хмельницькому товари доправляли до торговельних центрів мережі. Атака завдала значних збитків, зокрема через знищення товарів і порушення логістичних процесів. Водночас найважливішим результатом назвали те, що всі працівники залишилися живими», — повідомили в торговельному центрі «Епіцентр».
Раніше повідомлялося, що Росія випробовує нові реактивні дрони для атак на захід України, вони пролетіли рекордні 880 кілометрів і дісталися Львівщини та Волині.
Ми раніше інформували, що ввечері 12 жовтня під час атаки на Рівне було пошкоджено нежитлову будівлю. За попередніми даними, люди не постраждали.