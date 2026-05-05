Ворог атакував Запоріжжя КАБами: куди влучив (відео наслідків)

Атака на Запоріжжя / © ДСНС України

Ворог атакував Запоріжжя КАБами, під атаку потрапили автомобілі, магазин та кілька підприємств.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в офіційному Telegram-каналі.

«Дим, який здіймається над містом — це ворожа атака по Запоріжжю… Ворог атакував КАБами кілька підприємств Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих уточнюється», — написав він.

Федоров зазначив, що повітряна тривога триває і закликав містян перебувтиу безпечних місцях до відбою.

Начальник Запорізької ОВА також оприлюднив відео наслідків ворожих ударів.

«Горять автомобілі, магазин та підприємство, — такі наслідки ворожої атаки по Запоріжжю», — написав він.

Дата публікації 16:43, 05.05.26

Нагадаємо, російські війська у вівторок, 5 травня, влаштували масовану атаку по Україні, застосувавши дрони й балістичні ракети. Десятки людей пострадали, є, на жаль, і жертви. Руйнувань зазнала цивільна і критична інфраструктура.

