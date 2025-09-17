Ворог атакує Черкащину ударними дронами: пошкоджено критичну інфраструктуру

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Цієї ночі російські війська скерували на Черкаську область ударні безпілотники. Внаслідок атаки є пошкодження критичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у своєму Телеграм-каналі.

Він наголосив, що підвищена небезпека у регіоні все ще зберігається, тому мешканцям варто залишатися в укриттях до відбою тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Реклама

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, які сигнали хотів подати кремлівський диктатор Володимир Путін, атакувавши Польщу дронами. Так, російський очільник випробовує НАТО.

«Він випробовує НАТО. Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як дипломатично, так і політично, і як місцеве населення відреагує на це», — каже Зеленський.

Також Путін хоче продемонструвати, що не слід віддавати Україні ППО, тому що вона потрібна самим європейцям.