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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
382
Час на прочитання
1 хв

Ворог атакує Україну безпілотниками: названо траєкторію руху

Росіяни продовжують надокучати мирному населенню вночі.

Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 8 квітня 2025 року ворог застосував низку дронів у повітряному просторі України.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

  •  Нові групи БпЛА на Запоріжжі, курс - північний.

  • Група ударних БпЛА в Донецькій області рухаються у напрямку Дніпропетровщини та Харківщини.

Раніше повідомлялося, що ешелонована система оборони, яку звела Росія, ускладнила для України атаки з використанням морських дронів.

Дата публікації
Кількість переглядів
382
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