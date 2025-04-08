- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 382
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог атакує Україну безпілотниками: названо траєкторію руху
Росіяни продовжують надокучати мирному населенню вночі.
У ніч проти 8 квітня 2025 року ворог застосував низку дронів у повітряному просторі України.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Нові групи БпЛА на Запоріжжі, курс - північний.
Група ударних БпЛА в Донецькій області рухаються у напрямку Дніпропетровщини та Харківщини.
Раніше повідомлялося, що ешелонована система оборони, яку звела Росія, ускладнила для України атаки з використанням морських дронів.