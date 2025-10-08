- Дата публікації
Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 8 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.
БпЛА на Житомирщині курсом на Вінниччину (Козятин).
Декілька груп БпЛА на Донеччині (Покровський район).
Декілька нових груп на Сумщині у західному напрямку.
БпЛА на Чернігівщині курсом на Борзну.
Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.
Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.