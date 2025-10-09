- Дата публікації
Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 9 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.
Ворожі БпЛА на Чернігівщині — курсом на захід.
Ворожий БпЛА на півдні Вінниччини — курсом на північ.
Група ворожих БпЛА на Херсонщині — курсом на захід.
Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.
Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.