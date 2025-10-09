ТСН у соціальних мережах

Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 9 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

  • Ворожі БпЛА на Чернігівщині — курсом на захід.

  • Ворожий БпЛА на півдні Вінниччини — курсом на північ.

  • Група ворожих БпЛА на Херсонщині — курсом на захід.

Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.

Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.

