Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 12 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.
БпЛА на Харківщині, курс на Донеччину.
БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину
БпЛА з Полтавщини курс на Черкащину (Золотоніський, Черкаський райони)
Запоріжжя, БпЛА у напрямку міста.
БпЛА на Миколаївщині, курс на Одещину
Бпла на Дніпропетровщині, курс північно-західний.
Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.
Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.