Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Україну в ніч проти 12 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.

БпЛА на Харківщині, курс на Донеччину.

БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину

БпЛА з Полтавщини курс на Черкащину (Золотоніський, Черкаський райони)

Запоріжжя, БпЛА у напрямку міста.

БпЛА на Миколаївщині, курс на Одещину

Бпла на Дніпропетровщині, курс північно-західний.

Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.

Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.