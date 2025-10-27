- Дата публікації
Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 27 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
БпЛА на Сумщині на/повз н.п.Свеса та Липова Долина.
БпЛА на Полтавщині курсом на Диканьку з північного сходу.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні дрон-перехоплювач Octopus.
Ми раніше інформували, що українські фахівці виявили на збитому над Україною дроні-камікадзе «Шахед» китайську антену супутникової навігації.