203
203
Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 9 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

  • БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.

  • БпЛА з Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

    БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеси.

Раніше повідомлялося, що армія РФ завдає масованих ударів по енергетичній та газовій інфраструктурі України, значно частіше застосовуючи балістичні ракети.

Ми раніше інформували, що російська армія знову атакувала Київ безпілотниками, наслідки чого фіксують на Печерську.

