Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 11 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня.

«Групи БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району Одеської області», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що армія РФ завдає масованих ударів по енергетичній та газовій інфраструктурі України, значно частіше застосовуючи балістичні ракети.

Ми раніше інформували, що російська армія знову атакувала Київ безпілотниками, наслідки чого фіксують на Печерську.