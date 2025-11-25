Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 25 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

Реклама

БпЛА на Сумщині — курсом на захід.

Кілька груп БпЛА на півдні Харківщини — курсом на Полтавщину.

БпЛА на півночі Дніпропетровщини — курсом на захід.

БпЛА на сході Полтавщини — курсом на захід.

Кілька груп на півдні Миколаївщини — курсом на північ.

БпЛА на сході Кіровоградщини — курсом на північ.

БпЛА на межі Черкащини та Полтавщини — курсом на північний захід.

Група БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину (Очаків) та Одещину.

Раніше повідомлялося, що армія РФ завдає масованих ударів по енергетичній та газовій інфраструктурі України, значно частіше застосовуючи балістичні ракети.

Ми раніше інформували, що російська армія знову атакувала Київ безпілотниками, наслідки чого фіксують на Печерську.