Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 29 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.
Група БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
БпЛА на м.Київ зі сходу.
БпЛА на Хмельниччині,напрямок н.п.Сатанів, Летичів.
БпЛА з Черкащини курсом на Вінничину.
БпЛА на заході Київщини. курс на Житомирщину.
Група БпЛА на Сумщині та Полтавщині, курс південно-західний.
Група БпЛА з Миколаївщини курсом на Кіровоградщину (Новоукраїнський район)
БпЛА на Хмельниччині,напрямок н.п.Дунаївці.
Раніше повідомлялося, що армія РФ завдає масованих ударів по енергетичній та газовій інфраструктурі України, значно частіше застосовуючи балістичні ракети.
Ми раніше інформували, що російська армія знову атакувала Київ безпілотниками, наслідки чого фіксують на Печерську.