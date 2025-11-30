Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 30 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

Реклама

БпЛА на півночі Київщини, курсом на захід.

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.

Раніше повідомлялося, що армія РФ завдає масованих ударів по енергетичній та газовій інфраструктурі України, значно частіше застосовуючи балістичні ракети.

Ми раніше інформували, що російська армія знову атакувала Київ безпілотниками, наслідки чого фіксують на Печерську.