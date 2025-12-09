- Дата публікації
Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 9 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.
Ворожий БпЛА у напрямку Павлограду зі сходу;
Ворожий БпЛА на сході Полтавщини рухається північно-західним курсом.
Ворожий БпЛА південно-східніше Дніпра, курс західний.
Раніше повідомлялося, що у Фастові повністю демонтують пошкоджений ворожим обстрілом залізничний вокзал та збудують новий.
Ми раніше інформували, що унаслідок російського удару по Запоріжжю і Вільнянську кількість поранених продовжує зростати.