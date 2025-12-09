ТСН у соціальних мережах

Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 9 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.

  • Ворожий БпЛА у напрямку Павлограду зі сходу;

  • Ворожий БпЛА на сході Полтавщини рухається північно-західним курсом.

  • Ворожий БпЛА південно-східніше Дніпра, курс західний.

Раніше повідомлялося, що у Фастові повністю демонтують пошкоджений ворожим обстрілом залізничний вокзал та збудують новий.

Ми раніше інформували, що унаслідок російського удару по Запоріжжю і Вільнянську кількість поранених продовжує зростати.

