Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 13 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.
група БпЛА на Донеччині — в західному напрямку.
група БпЛА на півдні Миколаївщини — на північно-західний напрямок.
БпЛА на сході Запоріжжя - на південно-східний напрямок.
БпЛА на півдні Дніпропетровщини - курсом на захід.
БпЛА курсом на Харків з півночі.
Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.
Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогоднішній день дрони-перехоплювачі — найдешевший спосіб знищувати російсько-іранські ударні безпілотники типу «Шахед».