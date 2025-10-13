Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 13 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.

Реклама

група БпЛА на Донеччині — в західному напрямку.

група БпЛА на півдні Миколаївщини — на північно-західний напрямок.

БпЛА на сході Запоріжжя - на південно-східний напрямок.

БпЛА на півдні Дніпропетровщини - курсом на захід.

БпЛА курсом на Харків з півночі.

Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогоднішній день дрони-перехоплювачі — найдешевший спосіб знищувати російсько-іранські ударні безпілотники типу «Шахед».