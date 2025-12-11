Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 11 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня.

Група БпЛА на Херсонщині — в північному напрямку.

Група БпЛА на сході Дніпропетровщини — курсом на північ.

Група БпЛА на сході Миколаївщини — на Кіровоградщину.

Крім того, у низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Раніше повідомлялося, що Росія почала використовувати модернізовані ударні безпілотники «Шахед», оснащені старими радянськими ракетами Р-60, нібито для ураження українських гвинтокрилів та обходу ППО.

Ми раніше інформували, що Росія перейшла до нової тактики масованих ударів по Україні, вперше навмисно націлюючись на об’єкти цивільної інфраструктури, які раніше вважалися надкритичними та відносно захищеними від атак.