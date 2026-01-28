Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 28 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

БпЛА на Харківщині, напрямок Чугуїв/Печеніги

БпЛА з Сумщини курсом на Харківщину

БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину, Прилуцький район

Раніше повідомлялося, що на Київщині уламки російського безпілотника впали на території дитячого садка, поки діти перебували в укритті.

Ми раніше інформували, що надзвичайники вивели 16 людей з охопленої вогнем 16-поверхівки у Дніпрі після атаки ворожого дрона.