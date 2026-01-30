Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 30 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.

БпЛА на Харківщині — в напрямку н.п. Гути, курсом на південь.

Полтавщина — група БпЛА курсом на дніпропетровщину.

Дніпропетровщина — БпЛА повз Кринички, в південному напрямку.

Раніше повідомлялося, що на Київщині уламки російського безпілотника впали на території дитячого садка, поки діти перебували в укритті.

Ми раніше інформували, що надзвичайники вивели 16 людей з охопленої вогнем 16-поверхівки у Дніпрі після атаки ворожого дрона.