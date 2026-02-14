- Дата публікації
Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 14 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня та сходу.
БпЛА в напрямку Запоріжжя з північно-східного напрямку.
БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс на Донеччину.
БпЛА на півночі Сумщини, в напрямку н.п.Лебедин.
Раніше повідомлялося, що в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ та пуски ракет в сторону Кропивницького.
