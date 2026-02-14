Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 14 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня та сходу.

БпЛА в напрямку Запоріжжя з північно-східного напрямку.

БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс на Донеччину.

БпЛА на півночі Сумщини, в напрямку н.п.Лебедин.

