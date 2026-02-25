- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 25 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.
БпЛА на Харківщині, поблизу н.п. Малинівка, курсом на Харків.
БпЛА на Харківщині повз н.п.Коломак в напрямку Полтавщини.
Крім того, моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших регіонах країни.
Раніше повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV виступив із закликом до миру після того, як Росія здійснила масовану нічну атаку на Україну, застосувавши сотні безпілотників і ракети.
Ми раніше інформували, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки російської терористичної армії у Київській області постраждало 17 людей, серед них — четверо дітей. Одна людина у Фастівському районі загинула.