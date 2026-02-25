Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 25 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.

Реклама

БпЛА на Харківщині, поблизу н.п. Малинівка, курсом на Харків.

БпЛА на Харківщині повз н.п.Коломак в напрямку Полтавщини.

Крім того, моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших регіонах країни.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV виступив із закликом до миру після того, як Росія здійснила масовану нічну атаку на Україну, застосувавши сотні безпілотників і ракети.

Ми раніше інформували, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки російської терористичної армії у Київській області постраждало 17 людей, серед них — четверо дітей. Одна людина у Фастівському районі загинула.